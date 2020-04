Cimitirele din Nisporeni vor fi monitorizate strict în zilele în care trebuia să fie Paștele Blajinilor

15:40

Polițiștii vor patrula lângă cimitirele din țară pentru a monitoriza dacă oamenii respectă restricțiile impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, în contextul amânării Paștilor Blajinilor pentru luna iunie, transmite IPN. Inspectoratul General al Poliției atenționează populația să nu meargă în acest weekend la cimitir. La fel, reiterează că sunt interzise...