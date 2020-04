Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 25 APRILIE 2020. Discuții ca înainte de Pluto retrograd de mâine!

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre aceste vremuri, impresii, preferabil lucruri placute. Totusi, Mercur face o cuadratura tensionata cu Pluto care de maine va intra in stationare retrograda pana in octombrie.

