184 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova

Grupările criminale și interesele economice camuflate sub diferite sigle politice s-au aciuat în majoritatea parlamentară, precum și în majoritatea instituțiilor statului controlate personal, prin această majoritate consolidată, de către preşedintele Igor Dodon. Aceasta este reacţia grupului PRO MOLDOVA la acuzaţiile Partidului Socialiştilor precum că schimbarea conducerii Curţii Constituţionale şi decizia de a suspenda ratificarea creditului rusesc "este o încercare de preluare a controlului acestei instituţii fundamentale a statului de către un grup infracţional". Potrivit preşedintelui grupului politic PRO MOLDOVA, Andrian Candu, guvernarea are o prestaţie lamentabilă, care recidivează și în loc să-și asume gafele și să le corecteze, aruncă panică și minciuni în societate, uitând că suntem într-o situație excepțională și de mare criză. „Vreau să fac apel către majoritatea parlamentară, Guvern și președinte, renunțați la scheme, renunțați la jocuri ascunse, renunțați la interese pecuniare. Faceți treabă! Încetați să mai confundați puterile în stat. Citiți Constituția, studiați legile și mai amintiți-vă de oamenii care v-au ales. Am ajuns în situația economică gravă pentru că este pandemie. Dar criza are și alte motive la fel de ponderabile - neprofesionalismul vostru, incapacitatea de a organiza lucrul, confundarea interesului propriu cu cel național și, nu în ultimul rând, lenea voastră de a face măcar ceva calitativ, legal și până la capăt”, a scris Candu pe Facebook. El le-a transmis socialiştior să nu dea vina pe opoziţie. „Nu noi am pus Guvernul să adopte o lege strâmbă prin asumare, noi am spus că suntem gata să o examinăm în Parlament. Nu noi am lipsit de la ședința Parlamentului când Guvernul trebuia să-și prezinte legea, noi am venit. Nu noi am amânat plățile cu o lună, inventând scheme de ocolire a normelor legale, noi am venit cu proiecte și amendamente. Nu noi am adoptat ceva, fără să autorizăm altceva, astfel încât oamenii să nu-și poate ridica banii, noi am bătut alarma. Nu noi am lipsit pensionarii de 700 de lei înainte de Paști, noi am venit cu voluntari la bătrânii din țară. Sunteți ineficienți și sunteți încă la Guvern, Parlament și Președinție pentru că nouă ne pasă și nu băgăm țara în criză politică pe timp de pandemie. Aveți grijă ce faceți și ce spuneți. Ori lucrați, ori plecați!”, a mai scris Andrian Candu.