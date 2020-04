Tiraspolul cere Rusiei medici și o nouă partidă de teste pentru Covid-19

21:20

Redeschiderea instituțiilor de învățământ se amână, a anunțat președintele Igor Dodon, după ce doar în municipiul Chișinău fuseseră confirmate în jur de 140 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19, în rândul angajaților din sistemul de educație, relatează Agora.md.„Închipuiți-vă că deschidem școli și grădinițe și avem într-o grădiniță infecție în masă. Noi nu putem risca cu sănătatea copiilor. Era o opinie că haideți să deschidem în mai grădinițele. Dar atunci când am văzut numărul de persoane care sunt infectate din domeniul educației, noi am luat decizia să nu ne grăbim. Nu exclud că la o anumită etapă - sfârșit de mai, iunie -, să revenim la o decizie separată pe grădinițe”, a spus președintele Igor Dodon în cadrul vlogului „Președintele Răspunde”.În cazul școlilor, șeful statului afirmă că cel mai probabil elevii vor reveni la studii la 1 septembrie, în noul an școlar. Examenele pentru absolvenții claselor primare și gimnaziale, așa cum era anterior anunțat, sunt anulate, iar în cazul bacalaureatului urmează să se ia o decizie.Despre redeschiderea școlilor într-o serie de țări europene, mai multe aici.Tot la 1 septembrie ar urma să revină și studenții în universități. „Încercăm să găsim o soluție cum să fie trecuți studenții dintr-un an în altul și cum să fie calculată reușita”, a adăugat președintele.Din 10 martie, activitatea instituțiilor de învățământ a fost suspendată, în legătură cu epidemia COVID-19.