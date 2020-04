Percheziții în Nordul țării: au fost depistate 4,5 kg de droguri // VIDEO

18:30

Dacă Înalta Curte va bloca Legile, care au fost joi, 23 aprilie, votate în Parlament, cetățenii nu își vor primi salariile și pensiile începând cu 1 mai 2020. Anunțul a fost făcut de președintele țării, Igor Dodon.“Într-un termen record, cu buget auster, Guvernul a găsit posibilitatea și a semnat acorduri pentru a obține peste 8 mlrd lei pentru susținerea oamenilor. Le mulțumesc deputaților, care au votat aceste proiecte. Azi am semnat aceste proiecte de legi. În aceste proiecte este tot ce am promis mediului de afaceri și populației. Am văzut intenția unor deputați să blocheze aceste legi. Se încearcă utilizarea CC în calitate de instrument politic. Eu atenționez pe toți și informezi agenții economici. Dacă, legile votate ieri vor fi blocate, suspendate, la cererea câtorva deputați, atunci cel mai probabil, din 1 mai în Moldova nu se vor achita pensiile, salariile, cele 1,3 mlrd lei pentru sectorul medical nu vor putea fi finanțate, pentru agenți economici la fel vor fi blocate. Dacă cineva își asumă, nu are decât. Guvernul, președintele au făcut tot posibilul pentru a susține fiecare cetățean. Dacă cineva, în speranța de a salva 9 euro de la Aeroport sau de a destabiliza situația din Moldova și va bloca ajutorul pentru oamenii simplu, iar CC va permite să fie utilizată, atunci să își asume toate consecințele”, a spus Igor Dodon.