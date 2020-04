Germania se pregăteşte deja pentru al doilea val de COVID-19; „Ar putea să aibă o cu totul altă violenţă”

20:30

„Avem o creștere a numărului de cazuri noi. Analizând mai profund am observat că un motiv sunt cele câteva focare depistate în ultimele zile. Totuși avem acum, la sfârșit de aprilie, un număr de cazuri noi mult mai mic decât acea prognoză pe care am făcut-o cu OMS la sfârșitul lunii martie. Cazuri per total sunt peste 3000, dar dacă scădem numărul persoanelor care s-au tratat și al celor care, din păcate, au decedat, cazuri active avem în jur de 2200. În contextul acestei evoluții și acestei din...