VESTE BUNĂ: 87 pacienți din raionul Soroca au fost tratați de COVID-19

SCRISOARE LA REDACȚIE „Eu as dori sa vin cu un mesaj de sustinere in favoarea doamnei Angela Rusnac in privinta invinuirilor neindreptatite in adresa dumneaei. Eu personal de fiecare data adresandu-ma dupa ajutor la doamna Rusnac am fost cu prudenta, receptivitate si respect ajutata. Si eu si familia mea in ceea ce priveste invinuirile in […] Post-ul „Rog respectuos să fie luată o decizie pozitivă în favoarea doamnei Angela Rusnac…” apare prima dată în Observatorul de Nord.