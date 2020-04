Alte 94 de persoane au fost tratate de Covid, anunță Ministerul Sănătății

10:30

Din cele trei lacuri de acumulare a nămolului de la stația de epurare, două din ele sunt aproape acoperite, iar al treilea urmează să fie finisat. Declarația a fost făcută de primarul general Ion Ceban în cadrul emisiunii „Un Interviu” de la UNIMEDIA. Potrivit acestuia, în această vară, pentru a scăpa de mirosul urât provocat de geotuburi, acestea vor fi pulverizate cu o soluție specială. „Problema de 12 ani de zile este ca o bombă ecologică. Ce avem la stația de epurare. Avem un proiect care a fost tărăgănat 3 ani de zile – 24 de milioane de euro. Acum l-am pornit, da noi am schimbat termenii. La însăși stația de epurare se lucrează. Problema mirosului urât nu este în proporție de 90% pe partea stației de epurare. Problema este depozitarea acelui nămol. Timp de 12 ani s-au acumulat 3 lacuri de acumulare a nămolului – 500 de mii de metri cubi. Asta ar însemna o bombă ecologică acolo. Noi am astupat aceste lacuri. Lucrările sunt finalizate pe două, urmează să fie finalizate și pe al treilea”, spune edilul capitalei. „Geotuburile: 118 la număr. Când a fost mirosul urât în capitală la sfârșitul lunii februarie noi am încercat să evacuăm de acolo nămolul și să îl depozităm în altă parte. Am decis că nu o facem, o vom face în perioada rece a anului, începând cu decembrie-ianuarie. Acolo sunt anunțate licitații pentru soluții și pulverizatoare. Plus, pe partea de soluție la intrare în acele centrifugi suntem în perioada de testare. 50% mirosul a scăzut. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că noi avem 500 de mii de metri cubi de nămol, plus alte 58 de mii de metri cubi, plus alte 40 de mii de metri cubi și plus, zilnic, producere de la 70-100 de metri cubi de nămol proaspăt. Iată tot sistemul acesta - este ceea ce miroase urât în capitală. Și în această privință nu s-a făcut nimic în ultimii 12 ani”, a mai punctat primarul. Primarul general a precizat că reparațiile care se fac la Stația de Epurare nu va schimba din cantitatea de nămol prelucrată și nici din tehnologia de prelucrare a nămolului. Potrivit acestuia, banii, cele 24 de milioane, sunt pentru reînnoirea stației și a utilajelor.