Lukaşenko: Belarus nu-şi va închide frontierele din cauza COVID

17:00

Declarații după ședința Centrului Unic de Comandă de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19 You may also like Au fost instalate puncte de reabilitare anticaniculă Doi bărbați au pus la cale asasinarea unui om de afaceri din Căușeni // VIDEO Sub pretextul unui proiect, Maia Sandu a început să-și promoveze mesajele electorale prin universități Detalii privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău // LIVE Doi tineri din Ialoveni au atacat un taximetrist, l-au legat de gât și...