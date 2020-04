Teste eşuate în cazul unui medicament antiviral

13:30

Premierul Ion Chicu s-a prezentat joi, 23 aprilie, la ședința plenară a parlamentului. Acesta a prezentat acordul de împrumut cu Federația Rusă, după care a răspuns la întrebările deputaților. Deputatul PSRM, Oleg Lipskii, l-a întrebat pe premier dacă acordul ar conține anumite prevederi secrete. „Acordul este transparent, fără protocoale secrete. Nu trebuie să citiți printre rânduri, pentru că acolo nu este nimic. Doar ceea ce este scris negru pe alb”, a răspuns Ion Chicu. Liderul PDM, Pavel Filip, a întrebat dacă este posibil ca datoriile Moldova Gaz ar putea fi trecute la capitolul datorii de stat. „Pot răspunde ferm: nu există acest risc pentru gaze, mărfuri, alte angajamente decât cele stipulate la punctul 7.2: pentru împrumuturile de stat sau pentru credite acordate cu acordul părții Moldovei de către băncile rusești. Este vorba despre bani, nu este vorba despre altceva. Moldova mai are un credit de la Rusia în mărime de 30 mln de dolari, cu o rată mai mare decât 2%. Nu este cazul să facem interpretări sau alte speculații cu sens politic”, a răspuns Chicu. Deputatul PAS, Dumitru Alaiba a întrebat cum vor fi apărate interesele Chișinăului în cazul unor litigii. „Ministrul Finanțelor a venit ieri cu un compromis, pentru a da anumite asigurări. Chiar dacă avem o lege specială cu care trebuie să venim în paralel cu ratificarea acordului, pentru Rusia nu contează legile noastre, ci doar acordul bilateral semnat și îl pot interpreta cum vor ei. Asta este problema, vorbim de un risc pe termen lung. Acordul este vag anume la acest punct. Unde vom merge să rezolvăm diferența de opinii dacă se exclude un mecanism de soluționare, fiind stipulat că orice divergență se bazează prin negocieri”, a atras atenția Alaiba. În replică Ion Chicu a dat asigurări că riscuri nu există. „Nu există riscul respectiv și vă rog să susțineți acest acord, este în beneficiul R. Moldova. Știu că ați spus că există posibilități de atragere a finanțelor mai multe și mai ieftine și mai repede. Imediat cum le avem, vin să discutăm și întoarcem toate creditele și rusești și românesc. Haideți să conlucrăm și va fi totul perfect”, a răspuns Ion Chicu. „Sunteți prea optimist. Au existat prim-miniștri care au letigimat crime mult mai grave. Iar eu mă tem că este cea mai mai mare crimă de la furtul miliardului. Este scenariul pesimist al acordului. Soluția nu este o lege specială pentru că rușii nu vor lua în considerare legile noastre, ci includerea unor prevederi concrete în acord”, a replicat Dumitru Alaiba. Deputatul Platformei DA, Chiril Moțpan a întrebat dacă acordul a fost negociat de experți. „Actualmente avem cei mai buni specialiști la Ministerul Finanțelor, care au asigurat o creștere cu 27% a veniturilor timp de două luni. Pe acești bani trăim, dacă la acel Minister nu erau specialiștii, ar fi fost altă situație. De aceea, vă asigur că au fost negociate de specialiști”, a răspuns Chicu. Deputatul fracțiunii ȘOR, Igor Himici a ținut să precizeze că nu este vorba despre un „ajutor financiar” cum se vehiculează, ci despre un acord comercial. „Rusia câștigă bani de pe urma acestui credit. Condițiile sunt dure și aș vrea să aflu dacă guvernul a încercat să obțină un credit în condiții mai avantajoase de la alte bănci, europene”, a întrebat deputatul, „Condițiile sunt favorabile reieșind din conjunctura actuală. Vă asigur că 2% astăzi este o condiție foarte bună. În condițiile acestea chiar și creditele se numesc ajutor, pentru că prin esența lor, sunt puțini creditori care ar aloca mijloace în condiții de criză. De aceea, este un ajutor și din partea UE și din Rusia și din partea FMI”, a replicat Chicu. Deputatul grupului Pro Moldova, Andrian Candu a întrebat dacă Rusia a mai încheiat acorduri de acest fel cu alte țări și a subliniat că timp de 10 ani nu a mai citit astfel de documente. „În baza experienței mele de aproape 10 ani, în parlament, am ratificat foarte multe acorduri de împrumut. Este pentru prima oară când un acord prevede alte dispoziții legate de alte subiecte, precum utilizarea împrumutului – companiile rusești care trebuie să participe la achiziții sau competiții. Apoi se vorbește despre consolidarea împrumuturilor, inclusiv a companiilor moldovenești care iau împrumuturi de la bănci rusești. Poate Federația Rusă a mai semnat astfel de acorduri cu cineva și nu suntem primii? Dați-ne un exemplu pentru că noi, în parlament, nu am mai văzut așa acorduri”, a întrebat Candu. „Moldova a încheiat multe acorduri, mai puține bilaterale. Nu știu dacă dvs în 2013-2014, prin asumare de răspundere a guvernului, ați dat 9 și apoi încă 5 miliarde de lei nu știu cum, nu știu dacă atunci ați consultat ce fel de acorduri mai încheie Moldova. Vă rog să mă credeți și să susțineți pentru că acest acord este în interesul Republicii Moldova. Mâine o să mergeți în teritoriu și o să spuneți: „prin votul meu am ajutat guvernul să plătească salariile și pensiile””, a spus Chicu. În replică, deputatul Andrian Candu l-a acuzat de obrăznicie pe prim-ministrul Ion Chicu.