Dodon se scuză: „Ceea ce se întâmplă acum demonstrează că socialiștii și președintele Igor Dodon nu controlează Curtea Constituțională”

13:10

„Este momentul ca România, UE și Statele Unite să facă mult mai mult, să-și conjuge eforturile pentru salvarea Moldovei”. De această părere este Andrei Năstase, liderul PPDA, care consideră că altfel, oamenii vor trăi în continuare cu sentimentul că viitorul lor a fost negociat de marile puteri și s-a decis păstrarea R. Moldova într-o zonă gri, o zonă tampon între cele două mari fronturi politice ale lumii. „România sau oricare dintre partenerii noștri care declară că sprijină democrația și statul de drept, au în noi un partener de nădejde, pentru că Platforma DA este un partid născut în stradă, cinstit, popular și asumat la detaliu. Așteptarea, observarea, monitorizarea situației nu generează rezultate. Zilele și săptămânile trec, iar Dodon se întărește, în vreme ce declarațiile de susținere aproape că nu mai pot fi numărate. Am așteptări foarte mari de la frații și prietenii mei din România. Criza sanitară va trece și sper că România se va poziționa cu maximă claritate. La fel, am speranțe că Uniunea Europeană nu va renunța să sprijine democrația și reforma reală în Republica Moldova”, a subliniat Andrei Năstase în cadrul unui interviu. În opinia lui Năstase, cea mai cea mai mare eroare pe care o poate face România în raport cu R. Moldova ar fi acceptarea compromisului toxic, în care Pavel Filip, fostul prim-ministru al lui Plahotniuc, să fie susținut pentru a ocupa din toamna acestui an postul de prim-ministru. „Așa ceva nu va fi acceptat în Moldova de oamenii buni, cinstiți, drepți și curajoși ai țării mele, iar lucrurile se vor complica într-o proporție exponențială. Reiterez, trebuie spus adevărul, indiferent cât de deranjați vor fi unii sau alții. România este obligată, din punct de vedere istoric și cultural, să aibă propria opțiune pentru acest an atât de dificil în Republica Moldova. Compromisul de dragul compromisului ucide, nu salvează!”, a menționat politicianul. Andrei Năstase a mai spus că R. Moldova are nevoie de ajutorul real al României, Uniunii Europene și al Statelor Unite, are nevoie de implicarea acestora pentru sprijinirea democrației și statului de drept în Republica Moldova. „Solicit și acum, așa cum am făcut de fiecare dată, acest ajutor. Și o fac public, în mod responsabil, nu pentru mine ci pentru niște oameni care nu și-au pierdut nici acum speranța unui viitor mai bun la ei acasă!”, a conchis liderul PPDA. Articolul Lider de la Chișinău: Este momentul ca România, UE și SUA să facă mult mai mult pentru salvarea R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.