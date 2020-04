În conturile Băncii Naționale au intrat 234 de milioane de dolari de la FMI

20:50

Cum sunt folosite ofertele internaționale de ajutor pentru depășirea crizei de coronavirus în jocul politic intern din R. Moldova? Președintele Igor Dodon a tot lansat până acum declarații sceptice la adresa promisiunilor de ajutor făcute țărilor din Parteneriatul Estic de Uniunea Europeană. De pildă, săptămâna trecută, când a spus în cadrul unei ediții ordinare a emisiunii sale „Președintele răspunde” că a auzit din partea Uniunii Europene „doar declarații”, în timp ce țări ca China, Rusia și Statele Unite oferă ajutor concret în combaterea infecției.În noaptea de duminică spre luni, când a întâmpinat împreună cu ambasadorii rus și chinez un avion rusesc cu echipamente medicale achiziționate din China, președintele moldovean, aflat cum se știe în situația de a face față, în plină criza provocată de coronavirus, și unui an electoral, a ținut din nou să sublinieze bunele sale relații cu Rusia și China.„Putem trece peste tot doar dacă o să ne ajutăm reciproc. Pe noi, de această dată, ne-a ajutat Federația Rusă și China”, a subliniat el într-un mesaj pe Facebook.Anunțul despre controversatul credit rusesc de 200 de milioane de euro, care ar fi fost agreat tot în aceste zile între Moscova și Chișinău, a fost însoțit de șeful statului de comentariul că ar fi „primul ajutor financiar concret” primit de R. Moldova de la parteneri pe timp de criză.Asta în timp ce un alt credit, cel de la FMI, accesat de guvernul Chicu concomitent cu cel rusesc, a intrat în conturile R. Moldova chiar înainte de acesta, așa cum a recunoscut astăzi însuși ministrul de finanțe, Sergiu Pușcuța.Lidera formațiunii de opoziție PAS și fosta șefă a cabinetului de la Chișinău, Maia Sandu, trage linie și spune: șeful statului apelează la manipulări pentru a prezenta în lumină negativă asistența occidentală, ceea ce nu are cum să nu dăuneze acestei relații:„Comunicarea trebuie să fie corectă. Cu fiecare ocazie însă, Igor Dodon povestește că nu am primit nici un bănuț din partea UE. Dar trece cu vederea toate anunțurile deja făcute, nu vorbește despre faptul că UE deja a alocat bani pentru Organizația Mondială a Sănătății și noi deja primim aceste ajutoare de la OMS. La fel, de fiecare dată când vine vorba despre asistența macrofinanciară, nu vorbește despre necesitatea îndeplinirii de către guvern a angajamentelor asumate în față de UE, ci preferă să spună că această asistență nu e disponibilă pentru că nu vine peste noapte în buget. În realitate, un guvern responsabil ar fi capabil să aducă această asistență macrofinanciară, ambele tranșe, într-un timp foarte scurt”.Igor Munteanu, vice-președinte al Platformei DA, atenționează, la rândul lui, că o astfel de comunicare ca cea practicată de șeful statului în raport cu asistența occidentală deja ar avea consecințe regretabile pentru volumul acestor ajutoare:„Actualul președinte al R. Moldova crede că ajutor e ceea ce trece prin palma lui, ce trece prin conturile Ministerului Finanțelor, însă cea mai mare parte a asistenței pe care o oferă UE e mijlocită de actori nestatali - evident că Igor Dodon nu înțelege această logică. Dar vinovat de lipsa de rezultate în relația cu Bruxelles-ul este doar acest guvern, care a intrat în exercițiul guvernării la sfârșitul anului trecut lipsit de credibilitate și atunci R. Moldova a primit cea mai mică asistență în raport cu alte țări din Parteneriatul Estic și nu a reușit să primească ultimele tranșe din asistența macrofinanciară. Astăzi s-a anunțat un nou instrument financiar pentru statele din vecinătate și R. Moldova, din nou, ar trebui, teoretic, să primească cu aproape 60 milioane de euro mai puțin decât, de exemplu, Kosovo, ceea ce iarăși vorbește despre reputație, capacitatea de a promova interesele și lamentabila istorie creditară pe care o are R. Moldova.”Iată însă cum apără retorica șefului statului în fața criticilor opoziției de „subminare” a ajutoarelor occidentale un deputat socialist, Vasile Bolea:„Dl Dodon, într-o emisiune, a răspuns la o întrebare: cine a venit concret cu ajutoare? Și dl președinte a remarcat toate statele care într-adevăr, real, până la acel moment, au acordat ajutoare sub orice formă țării noastre. Care e problema? Vorbele și faptele trebuie să corespundă. Dacă ei (UE) au spus și acum vin cu ajutor, slava Domnului și le mulțumim sincer, din suflet, pentru aceasta”, spune deputatul socialist Vasile Bolea.