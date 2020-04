Donație din partea SUA pentru personalul Ministerului de Interne

12:00

Unul dintre voluntarii Inițiativei „Împreună Împotriva COVID-19” a fost testat pozitiv. Persoana are simptome ușoare și se simte bine. Anunțul a fost făcut astăzi, de către membrii inițiativei respective. „Fiind unul din membrii cei mai activi ai inițiativei, persoana a interacționat cu mai multă lume. Imediat cum am aflat vestea, am contactat coordonatorii inițiativei și...