Noapte de coșmar pentru o bătrână de 84 de ani: Un bărbat i-a furat 200 de lei, apoi a încercat să o violeze

Veronica Suveica din raionul Soroca a fost infectată cu COVID-19 în spital, după o intervenție chirurgicală. Astăzi, ea a fost externată, după ce probele prelevate la virus au arătat negativ. Femeia a devenit cunoscută spațiului public, după ce a mărturisit că a fost infectată cu COVID-19 în spital, ulterior și-a infectat și soțul. Ea s-a […] Articolul (VIDEO) „Las în urmă spitalul”. O pacientă infectată cu COVID-19, tratată. Mesaj către către Chicu și Țîrdea: Vedeți ce-s glamuroasă, am mult de mers pe jos că nu am mașină. Am salariu de 1.800 de lei apare prima dată în Cotidianul.