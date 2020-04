VIDEO | Imagini rare cu o mamă leopard care își învață puii să traverseze strada, filmate într-un parc natural din Africa de Sud

05:50

Atacantul galez al echipei Real Madrid,, Gareth Bale, a anunţat, miercuri, că a donat 500.000 de lire sterline spitalului din Cardiff în care s-a născut, pentru a-l ajuta în lupta cu coronavirusul. “Spitalul universitar al Ţării Galilor are un loc special în inima mea. Acolo m-am născut şi mi-a ajutat mult prietenii, familia şi comunitatea în general. Eu şi familia mea vrem să ne arătăm susţinerea. Faceţi o treabă extraordinară şi vă mulţumesc mult”, a spus Bale într-un filmuleţ postat pe Twitter. Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11 Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzx pic.twitter.com/E9NQnTJRMQ— Cardiff & Vale UHB (@CV_UHB) April 22, 2020 În Ţara Galilor au murit peste 600 de persoane din cauza coronavirusului.