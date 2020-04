Un nou videoclip din partea lui Igor Strib: „Chiar dacă o viață o să te aștept…” (Video)

Igor Strib, fostul membru al trupei Akord, scoate videoclipuri pe bandă rulantă. Ieri, artistul a lansat încă o melodie de dragoste, care s-a bucurat și de un videoclip frumos. „Am lansat piesa „Șoseaua”o piesă în care am pus mult suflet, deoarece inspirația a venit dintr-o perioadă prin care chiar am trecut. Are un mesaj pozitiv […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md