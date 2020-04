SONDAJ: 31,5% din cetățeni spun că în perioada de criză Moldova a fost ajutată cel mai mult de China

15:20

“Renato Usatîi este o persoană deosebită. Chiar săptămâna trecută am avut un schimb de opinii la telefon, deoarece dumnealui s-a ocupat de problema diasporei, cu conaționalii noștri care erau blocați. Am mai discutat subiecte economice, legate de lupta cu pandemia. E bine să comunicăm, chiar dacă suntem diferiți”, a spus Andrian Candu.Acesta a precizat că dialogul cu partidul lui Usatîi va continua şi în perioada următoare.“Cu siguranță, ne vom consolida şi nu doar partidele pro-europene, ci toţi cei care s-au săturat de această mizerie şi ciumă roșie”, a mai spus liderul Pro Moldova.Acum un an, Andrian Candu și Renato Usatîi se acuzau reciproc de mai multe ilegalități. Astfel, primarul de Bălți a declarat de nenumărate ori că Andrian Candu este implicat în furtul miliardului. Usatîi a publicat și raportul Kroll 2, în care apar unele companii, ce-i aparțin lui Vlad Plahotniuc și Andrian Candu.