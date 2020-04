LIVE TEXT/ Trei persoane tratate de COVID-19 au donat plasmă. 101 persoane, externate din spitale

10:10

Ora 9:30 În R. Moldova sunt 1914 cazuri de infectare cu COVID-19 confirmate prin teste la laborator, iar 135 de cazuri sunt confirmate în baza criteriilor clinico-epidemiologice, care deja sunt supuse procedurii de testare. În total, până azi, au fost efectuate 9208 teste. Dintre persoanele internate, 195 se află în stare gravă, iar 564 în stare medie.