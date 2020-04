O pacientă de 90 de ani din raionul Soroca a învins coronavirusul

13:20

Petrolul Texas (WTI) a înregistrat luni o prăbuşire istorică de 305% şi, pentru prima dată de când există statistici, a trecut la valori negative, în contextul în care preţul barilului a fost cotat la -37,63 dolari, scrie agenţia EFE, citată de Agerpres. La finalul şedinţei de la Bursa de Mărfuri din New York (Nymex), cotaţiile