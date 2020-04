BMW X3M Competition cu 290 km/h pe autostradă (VIDEO)

08:40

Cu alte cuvinte, unii te-ar plăti numai ca să poată depozita petrolul extras. Cam așa arată situația la nivel mondial, cu un nou record istoric. În ultimele câteva ore, adică peste noapte, prețul petrolului a căzut de la 0,10 dolari per baril până la -7 dolari per baril! West Texas Intermediate (WTI), referința pentru SUA,