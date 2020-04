Covid-19: numărul deceselor crește la 76 dar de pe 27 aprilie ar putea fi relaxate unele restricții

18:50

Un lider al comunității romilor din R. Moldova spune că familiile de romi au fost afectate poate mai tare decât altele de epidemia de coronavirus pentru că nu-și permit să cumpere măști și alte echipamente de protecție, sunt situate departe de centrele medicale, iar menținerea distanței sociale este problematică. Valentina Ursu a discutat cu Robert Cerari din Soroca, preşedintele Asociaţiei Bare-Rom:Europa Liberă: Vorbim despre coronavirus, despre criză, despre felul cum se descurcă etnia romă. Pentru mulți dintre acești cetățeni se prefigurează o reală problemă sanitară, umanitară...Robert Cerari: „Situația rămâne dramatică. Romii chiar au o problemă mai mare decât toți, pentru că, neavând locuri de muncă, dacă mai făceau ceva, mai erau la piață, mai făceau un business oarecare, astăzi sunt blocați complet, sută la sută, și nu mai au niciun fel de existență.”Europa Liberă: Deci, o bună parte dintre ei supraviețuiau din comerțul stradal și acum nu mai au surse de venit? Și ce fac ei?Robert Cerari: „Se mai împrumută unul de la altul, mai încearcă să mai facă câte ceva - cine are copii peste hotare, și acolo-i tot aceeași problemă. Oamenii sunt blocați, stau în casă, nu pot să facă nimic absolut. Și dacă mai ține chestia asta minimum o lună-două tot așa, deja oamenii au să iasă în stradă și au să facă probleme. Avem informații din România, în care deja s-au pornit problemele și oamenii sunt foarte revoltați. Romii din România spun: „Dragilor, dacă ne țineți în casă, nu ne dați posibilitatea să muncim, să câștigăm ceva, copiii noștri cer de mâncare, noi atunci o să fim gata să ne revoltăm, să intrăm în magazine, să luăm mâncare pentru copiii noștri - legal, nelegal -, asta-i situația”. Am ajuns la sapă de lemn, cum s-ar spune.”Oamenii deja nu au nici pe ce cumpăra și nu au nici ce mânca... Europa Liberă: Dacă Dvs. acum trageți semnale de alarmă, ați putea propune și soluții?Robert Cerari: „Eu chiar acum mă uitam la o emisiune din Rusia, când m-ați sunat Dvs., și se pune problema în față deja că 35% din medicii din Rusia au trecut prin situația asta de coronavirus și deja organismul este adaptat. Eu cred că analogic este și la noi și el se lecuiește. Trebuie să fim atenți, sunt de acord că trebuie să păstrăm și o distanță oarecare și să ne protejăm. Dar oamenii rămân oameni și statul trebuie să se gândească bine la ceea ce se face la momentul de față, că oamenii deja nu au nici pe ce cumpăra și nu au nici ce mânca. Și iaca aici cred că poate să apară problema cea mai mare, atunci când o să înceapă un dezastru, o revoluție pentru toată chestia asta, pentru că oamenii cât pot să rabde? Fiecare dintre noi când vede că nu are cu ce-și hrăni familia și copiii și nu are lucrurile elementare și nu are pe ce le cumpăra, și-i taie și lumina, și-i taie și apa, și-i taie și gazul, hai că o lună-două au dat acolo răgaz, dar mâine-poimâine, dacă dă Dumnezeu și toate astea trec, îi vin chitanțele să plătească și trebuie să plătească pentru 3-4 luni de zile și atunci îi trebuie zeci de mii de lei pentru a achita toate serviciile comunale. Ce face omul atunci? Și, iaca, problema aceasta cred că trebuie să fie pusă în fața responsabililor, nu știu, la nivel de țară, guvern ș.a.m.d.”Europa Liberă: Acolo, la Soroca, au fost cazuri de infectare. În comunitatea romilor există?Robert Cerari: „Este un singur caz, vasăzică, soțul și cu soția. Doamna respectivă tot a revenit din Ucraina și a stat acasă, dar sunt izolați, sunt internați la spital ambii. Mai multe cazuri parcă nu avem din partea romilor.”Europa Liberă: În general, ce se știa despre comunitatea romilor era că oamenii în majoritatea gospodăriilor trăiesc la grămadă, în spații foarte mici, deseori familii în care conviețuiesc 3 sau 4 generații. Robert Cerari: „Da, trăiesc mai mulți împreună – mama, tata, copiii, bunica, bunelul, dacă sunt, și aici nu ai încotro, dar ei respectă tot ce spun medicii și ceea ce se spune la televiziune: să stea în casă, să nu umble, să poarte măști, să fie protejați. Asta-i situația.”Europa Liberă: Deci, protecția sănătății rămâne a fi o prioritate?Vreau să le spun mulțumesc la toți cei care au reacționat... Robert Cerari: „Vedeți că romii chiar nu au primit nimic, eu vorbesc despre ceea ce cunosc la acest moment, nici măști, nici alte protecții. Fac și ei ce pot, mai coase ce mai coase, mă rog, mai găsesc cu ce să-și acopere gura... Deocamdată, asta e.”Europa Liberă: Celor nevoiași, cine le sare în ajutor?Robert Cerari: „Până una-alta, nu le sare nimeni în ajutor. Au fost niște voluntari care au mai adus acolo câte un pachet la aceștia din familiile vulnerabile și vreau să le spun mulțumesc la toți cei care au reacționat la toată chestia asta, și cu asta s-a încheiat.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?Robert Cerari: „Doresc la toată lumea sănătate și să ne scape Dumnezeu de oamenii care fac politică pe seama cetățenilor și să ne aibă Dumnezeu în pază țara noastră și toată lumea. Asta-i cel mai principal și credința în Dumnezeu o să ne scape de la toate problemele, de la toate relele și de la toți oamenii răi.”Europa Liberă: Perioada post-coronavirus se va deosebi de ceea ce a fost până acum?Robert Cerari: „Cred că da. Oamenii trebuie să înțeleagă că Dumnezeu ne-a dat un semn și cred că este un semn bun. Dacă vorbim de partea negativă, este și partea pozitivă, oamenii trebuie să înțeleagă că este Dumnezeu și uitați-vă ce se întâmplă într-o zi și într-o zi poate să se termine totul, dar când este credința în Dumnezeu și este bunăvoință între oameni, că pe noi ne ține acasă, căci până în ziua de azi oamenii noștri nu mai aveau nici un stop, vedeau numai bani și putere în fața lor.Dumnezeu ne-a dat un semn și cred că este un semn bun... Astăzi, când s-a stopat toată chestia asta și oamenii stau acasă, și trebuia demult să fie chestia asta ca să fie în sânul familiei, în casa lor, ca să-i doară sufletul unul pentru altul, să înțeleagă că suntem o familie, suntem omenire, suntem oameni și trebuie să ne iubim și să ne respectăm unul pe altul. Și atunci este și Dumnezeu cu noi și cred că, după toată chestia asta, oamenii au să înțeleagă și au să fie mai responsabili, au să fie mai credincioși și au să meargă mai departe cu un suflet mai bun, o să fie mai blânzi și Dumnezeu o să ne ajute în toate celea. În Sfânta Scriptură spune așa: „Nici părul de pe capul vostru n-o să cadă fără știrea mea, fără voința mea”, înseamnă că noi trebuie să înțelegem aceste lucruri, să fim gata și să ne rugăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, eu sunt convins, o să ne țină și o să ne scape de toate relele. Oamenii care n-au să înțeleagă, singuri își aleg drumul. Sănătate tuturor, răbdare și să ne respectăm, să avem conștiința aceasta de cetățean, să ne păstrăm unul pe altul și să avem răbdare până la urmă. Și totul o să fie bine!”