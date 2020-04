Timp de o lună, în țară au revenit peste 15 mii de persoane. Autoritățile intenționează să organizeze o cursă charter din SUA

20:50

"Don’t panic: Finding solutions for the new reality" este noua ediție Rockit Conference, una dintre cele mai apreciate conferințe digitale regionale. Evenimentul se va desfășura în perioada 8-9 mai, în format nou - exclusiv online, pentru a găsi soluții în cadrul comunității sale la provocările digitale recente în mai multe domenii alături de cei mai tari experți naționali și internaționali.