Cum se folosesc organizațiile criminale din America de Sud de criza creată de pandemie

11:30

“Situația din spitalele din Moldova nu este vina Guvernului actual. În ultimii 10 ani au fost două mari încercări de a le închide. Au fost votate și hotărâri de Guvern, finanțate pe bani străini. Este vorba despre anii 2013 și 2016”, a precizat șeful statului.Igor Dodon a precizat că atunci PSRM s-a opus inițiativei și a criticat dur tentativa de a închide spitalele raionale.“Personal am oprit închiderea a două spitale raionale: spitalul de la Basarabeasca, unde am ajutat cu echipamente și spitalul din Ocnița, unde am cumpărat utilaj”, a mai spus Igor Dodon.Recent, Guvernul a aprobat rectificări la Bugetul de stat pentru anul 2020. Potrivit documentului, peste 1,3 miliarde de lei sunt prevăzute suplimentar pentru investiții în spitale.