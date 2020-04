Dick Advocaat şi-a prelungit contractul cu Feyenoord

12:40

Un studiu sugerează că utilizarea antiperspirantelor provoacă modificări în coloniile bacteriene ale axilelor, creând și mai multe bacterii. Deși consecințele utilizării deodorantelor nu au fost încă definite, există persoane care preferă să caute alternative mai naturale pentru a avea grijă de corpul lor sau care chiar încearcă să-și creeze propriile obiecte de îngrijire personală la domiciliu. Iată câteva rețete care ar putea fi utile pentru a face propriile deodorante într-un mod simplu, rapid și practic! Nu uitați însă să consultați medicul pentru a afla care este cea mai bună opțiune pentru tipul vostru de piele. Deodorant cu eucalipt Veți avea nevoie: 1/4 cană de apă de Hamamelis (Witch-hazel) 25 de picături de ulei esențial de lămâie 25 de picături de ulei esențial de eucalipt Sticlă cu pulverizator Floarea de Hamamelis are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, la fel ca și uleiurile esențiale, care ajută la prevenirea apariției bacteriilor care provoacă mirosuri urâte și chiar ajută la eliminarea petelor de pe piele. Apă de lavandă și oțet Veți avea nevoie: 15 picături de ulei esențial de lavandă 1/2 cană de oțet de cidru de mere 1 fir de lavandă 1 cană de apă Lavanda este cunoscută pentru aroma sa plăcută, dar are și proprietăți antiinflamatoare și antimicrobiene. Oțetul are și el aceste proprietăți, însă, dacă este aplicat direct pe piele, poate provoca iritații și, de aceea, apa este atât de importantă, deoarece va dilua ingredientele. Amestecați apa cu oțetul și picăturile de ulei. Spălați bine firul de lavandă și adăugați florile în amestec. Lăsați-l la macerat 10 ore înainte de a-l folosi. Deodorant cu argilă albă Veți avea nevoie: 50 g de bicarbonat 25 ml ulei de nucă de cocos 50 g argilă albă 10 picături de ulei esențial de gălbenele Un recipient de sticlă Argila albă ajută la absorbția toxinelor de la piele și la vindecarea infecțiilor, în timp ce uleiul esențial de gălbenele este utilizat în tratamentul leziunilor pielii și ca remediu pentru inflamații. Amestecați ingredientele până obțineți un amestec omogen. Puteți păstra produsul până la un an dacă îl păstrați într-un loc răcoros, întunecat și uscat. Trandafir și in Veți avea nevoie: 1/2 cană de apă de trandafir 1/4 cană de bicarbonat 1/4 cană de apă distilată 1 lingură de semințe de in Un recipient de sticlă Apa de trandafir este utilizată pe scară largă în industria cosmetică datorită conținutului său de vitamina C, care împiedică oxidarea. Pe de altă parte, semințele de in sunt capabile să ajute în tratamentul acneei și să păstreze pielea hidratată Se fierb semințele de in în apa distilată timp de 2 minute. Luați cratița de pe foc și lăsați-o să se răcească. Se strecoară apoi soluția și se adaugă bicarbonatul și apa de trandafir și se amestecă. Păstrați amestecul într-un borcan de sticlă la temperatura camerei. Bicarbonat și amidon de porumb Veți avea nevoie de: 1/2 cană de bicarbonat 1/2 cană amidon de porumb 2 linguri de ulei de nucă de cocos 10 picături de ulei esențial de rozmarin Bicarbonatul are proprietăți antibacteriene și la fel și uleiul de nucă de cocos, care este de asemenea antiinflamator și hidratant. Uleiul esențial de rozmarin oferă elasticitate pielii. Pentru prepararea sa, ar trebui să amestecați ingredientele uniform pentru a obține o pastă. Aplicați amestecul pe piele și așteptați puțin până când uleiul este absorbit. Deodorant solid de vanilie Ingrediente: 20 g de ceară de albine 25 g unt de shea 40 g ulei de migdale dulci 20 g de oxid de zinc 4 capsule de vitamina E 3 picături de esență de vanilie Ceara de albine poate îmbunătăți bariera protectoare a pielii și conține un anumit factor de protecție împotriva UV. Oxidul de zinc protejează pielea de bacterii prin eliminarea mirosurilor neplăcute, iar vitamina E este cunoscută pentru că conferă elasticitate pielii. Pentru a prepara acest deodorant, topiți ceara de albine, uleiul de migdale dulci și untul de shea într-un vas. Se ia de pe foc și se adaugă restul ingredientelor. Se amestecă bine și se toarnă amestecul lichid într-un recipient. Îl puteți folosi odată ce s-a solidificat complet. Deodorant cu citrice Ingrediente: 3 linguri de bicarbonat Coaja a 4 lămâi Coaja a 3 portocale 3/4 cană sare de mare 1 litru de apă Magneziul găsit în sarea de mare poate avea efecte antiinflamatorii asupra pielii, iar datorită conținutului ridicat de vitamina C, cojile de citrice au proprietăți antibacteriene, pe lângă faptul că au o aromă proaspătă. Tăiați cojile în bucăți mici și fierbeți într-un litru de apă timp de 5 minute. După ce ați terminat, strecurați apa și lăsați-o să se răcească. Apoi, amestecați-o cu toate ingredientele pentru a forma o pastă pe care o puteți turna într-un recipient la alegere. Aplicați cu degetele. Deodorant cu aloe vera Ingrediente: 2 linguri de pulpă de aloe vera 1 lingură de suc de lămâie O lingură și jumătate de bicarbonat 1 lingură de apă de trandafir 1 lingură de glicerină Aloe are diverse proprietăți care îl fac una dintre cele mai bune opțiuni naturale pentru pielea sănătoasă: păstrează pielea hidratată și tânără și are proprietăți vindecătoare, antivirale și antiseptice. Glicerina este un puternic hidratant care protejează pielea. Mai întâi, amestecați sucul de lămâie cu bicarbonatul la foc și aduceți-l la punctul de fierbere, apoi adăugați apa de trandafir și îndepărtați vasul de pe foc. Lăsați-l să se răcească și adăugați restul ingredientelor. Păstrați amestecul într-un recipient de sticlă. Deodorant cu grapefruit Ingrediente: 5 linguri de ulei de nucă de cocos 1/4 linguri de bicarbonat 1/2 lingură de amidon de porumb 20 de picături de ulei esențial de grapefruit Porumbul poate ajuta la menținerea pielii profunde nedeteriorate de fricțiuni de la îmbrăcăminte sau mișcări naturale ale corpului. Uleiul esențial de grapefruit revigorant energizează. Pe lângă aroma sa delicioasă, are proprietăți antibacteriene. Amestecați ingredientele până obținți un amestec omogen și păstrați-l într-un recipient de sticlă curat. Puteți aplica deodorantul folosind degetele. Deodorant probiotic Ingrediente: 1/2 cană de unt de cacao 1/2 cană de ulei de nucă de cocos 3/4 cană amidon de porumb 3 capsule probiotice 15 picături de ulei esențial de lemn de santal Untul de cacao are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. Datorită conținutului său de polifenol, poate proteja pielea de deteriorarea soarelui. Probioticele au proprietăți antibacteriene și au efecte favorabile asupra pielii, sunt antiinflamatorii și pot preveni acneea. Pentru a prepara acest deodorant, topiți untul de cacao și uleiul de cocos la bain marie. Se ia vasul de pe foc și, când amestecul se răcește puțin, se adaugă celelalte ingrediente. Turnați-le într-un recipient în timp ce sunt încă în formă lichidă și imediat ce amestecul se solidifică, îl puteți folosi.