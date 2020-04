S-au ieftinit carburanții

16:00

Telefonul este unul dintre obiectele cele mai pline de microbi cu care intrăm în contact de sute de ori pe zi. Ba verificăm e-mailuri, ba citim o ştire, ne uităm pe o reţea de socializare, jucăm un joc online etc. Ideea de bază este că mâinile noastre ating ecranul telefonului... The post Cum dezinfectăm telefonul pentru a reduce riscul de coronavirus appeared first on Portal de știri.