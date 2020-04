Briefing de presă organizat de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene

08:00

Festivalul San Fermin, faimoasa cursă cu tauri are loc în luna iulie a fiecărui an pe străzile orașului spaniol Pamplona, a fost anulat. Anunțul a fost făcut chiar de primara interimară a orașului, Ana Elizalde, relatează CNN.Festivalul, care are loc la începutul lunii iulie, este dedicat Sfîntului Fermin, patronul spiritual al regiunii Navarra. Evenimentul a devenit celebru în toată lumea gra