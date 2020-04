Liderii sindicatelor din branșă au discutat cu conducerea Ministerului Sănătății problemele cu care se confruntă cei aflați în prima linie în combaterea pandemiei

10:50

Pe lângă problemele sistemului de sănătate, Covid–19 are și implicații economice. Și acest lucru este valabil pe termen mediu pentru marile economii or, Republica Moldova nu este ocolită de acest lucru. Sectoarele din economie deja se confruntă cu probleme la capitolul vânzărilor și veniturilor. În plus, cei cu credite imobiliare și ipotecare riscă să aibă probleme la rambursarea împrumuturilor, constată, în cadrul emisiunii „15 minute de realism economic”, jurnalistul Victor Ursu. Datele Agenți...