Încă un deces provocat de COVID-19 în regiunea transnistreană

Ion Chicu anunță că este puțin probabilă revenirea elevilor pe băncile școlare în acest an de studii. Potrivit prim-ministrului, cel mai probabil, revenirea va avea loc la modul tradițional de studii, de la 1 septembrie, scrie deschide.md. „Nu cred că este posibil în acest an școlar să revină copiii pe băncile școlare. Cel mai probabil, … Articolul Ion Chicu: Nu cred că elevii vor reveni în acest an școlar în clase apare prima dată în TVC.