Conturile Ministerului Finanțelor care adună donații pentru combaterea coronavirusului numără peste 19 milioane de lei

Pe parcursul ultimei luni, veniturile în bugetul de stat au scăzut cu peste 1,6 miliarde de lei. Dacă până la mijlocul lunii martie în buget s-a adunat un surplus de aproape 1,5 miliarde din diferite plăți, actualmente, bugetul are minus 150 de milioane de lei. „Atunci când noi am instituit starea de urgență și am […]