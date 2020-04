Micii producători vor primi subvenții de la stat pentru a-și vinde marfa online

13:50

"Am ajuns cu toții în pandemie, întreaga lume, și vom ieși din ea doar împreună și nu separat.În seara zilei de ieri, am fost martorii unui exemplu elocvent de interacțiune - Rusia ne-a oferit cu titlul gratuit aeronava AN 124 care a transportat din China 53 de tone de ajutoare atît de necesare nouă. Este vorba de mii de teste de diagnosticare, măști și alte mijloace de protecție. Această marfă prețioasă a fost plătită de guvernul Moldovei, agenții economici din Moldova, China, organizații internaționale, dar și persoane fizice.Le mulțumim tuturor!Împreună vom învinge în lupta pentru sănătatea oamenilor." , a menționat Președintele.