Un restaurant al cărui cel mai ieftin meniu era de 400 de euro gătește acum pentru oamenii străzii

15:30

Legenda baschetului nord-american avea 21 de ani când a fost numărul 3 în draft şi a ajuns la Bulls. Era 1984, o perioadă în care viaţa jucătorilor nu era afectată de social media ca în zilele noastre. Iar Jordan a dezvăluit ce a păţit la unul din primele evenimente. "Eram la un hotel şi am încercat să dau de coechipierii mei. Am început să bat pe la uşi, şi la un moment dat am auzit pe cineva care le cerea celorlaţi să facă linişte că e cineva afară. Apoi, a întrebat cine e şi eu am zis că sunt...