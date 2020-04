Opoziția consideră că rectificarea bugetară este întârziată și politizată

04:50

Oare ce va fi? Cum se va schimba lumea după Covid-19? Mulţi îşi pun acum această întrebare, iar şi mai mulţi, cu un soi de îngîndurare filosofică, ne zic că nu va mai fi ce-a fost. Nu ştiu dacă e multă înţelepciune în constatarea asta. Ea e şi la îndemîna oricui, dar e şi foarte vulnerabilă. Au mai fost cataclisme în istorie şi lumea a continuat să existe, fără să renunţe la apucăturile endemice. Dar ceva pesemne se va schimba. Eu am avut mulţi ani de zile un vis, un soi de golden dream, stimaţi ascultători. Mă gîndeam să acumulez nişte bani care să-mi permită o călătorie în insulele Bahamas! Ani de zile îmi imaginam cum mă plimb pe o plajă exotică, scăldată în lumina orbitoare a soarelui, cu un cocteil savuros în mînă. Îmi imaginam cum mă odihnesc în mirificul spaţiu Bahamas! Ei bine, acum, izolat în propria casă, am înţeles un lucru: nu voi mai ajunge niciodată în Bahamas! Niciodată! Visul s-a spulberat ca un pepene verde strivit de piciorul unui elefant. Mi-am dat seama că după Covid-19, dacă voi mai fi în viaţă, n-o să mai am nevoie de Bahamas şi de multe alte tărîmuri. Ar fi mai raţional să irosesc banii pe lucruri mai importante.Mi-am dat seama că nici n-o să mai pun mare preţ pe haine. Fireşte, hainele contează, mai cu seamă dacă eşti scriitor şi jurnalist. Dar nici o vacă sacră nu sunt. Poţi să te îmbraci mai modest. Sunt lucruri mai importante decît vestimentaţia.Mă tem că nu voi mai putea scăpa de unele reflexe din epoca virusului. Cum să mai apeşi acum o clanţă fără mănuşă sau o hîrtie? Dar îmbrăţişările cu rudele şi prietenii vor mai fi aceleaşi? Cum voi da mîna cu un prieten venit din Spania sau Franţa? Cu încredere deplină? Va fi niţel altfel, asta e limpede. Dar mai întîi să supravieţuim. Ceea ce nu e chiar atît de simplu.