Precizări MAI: Oamenii pot merge la cimitir să îngrijească de morminte, dar nu pot face mese de pomenire

16:30

Trei locuitori ai orașului New York, care a fost unul dintre primele locuri fierbinți din SUA în criza provocată de noul coronavirus, au dat în judecată Organizația Mondială a Sănătății, acuzând-o de neglijență gravă în gestionarea pandemiei. Într-o acțiune comună, cei trei rezidenți din Westchester, New York, au acuzat OMS că nu a declarat în … Articolul Locuitori ai orașului New York au dat în judecată Organizația Mondială a Sănătății apare prima dată în TVC.