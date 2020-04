Alege ochelarii cu lentilele ZEISS Blueprotect și Hoya Bluecontrol care filtrează cantitatea excesivă de lumină albastră de pe ecrane

19:20

PE SCURT Se cer trilioane de dolari pentru daunele provocate de coronavirusul din China. După ce două case de avocatură din SUA au acționat în judecată guvernul chinez și alții se gâdesc să o facă. Cu toate acestea, experții spun că tragerea la răspundere a Chinei este posibilă și spun că, chiar dacă familiile vor avea […] The post Poate fi dată în judecată în China pentru coronavirus? Cum argumentează avocații din SUA, Marea Britanie și Egipt appeared first on Moldova.org.