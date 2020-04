Două femei din Chișinău au murit din cauza COVID-19

08:40

Testarea națională în învățământul primar pentru sesiunea de examene s-a anulat. De asemenea, a fost anulată organizarea și desfășurarea examenelor de absolvire a gimnaziului. O decizie în acest sens a fost adoptată, ieri, de Comisia pentru Situații Excepționale, transmite IPN. Așadar, elevii din clasele a IV-a și cei din clasele...