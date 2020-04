VIDEO | Scene haioase în SUA, cu un porc care le-a dat mari bătăi de cap polițiștilor

09:10

Pentru prima oară în istorie, indicele de referință al petrolului din Statele Unite a coborât luni seară la valori negative ca urma a scăderii cererii pe fondul pandemiei de coronavirus și a capacității de stocare insuficiente. Practic, la momentul respectiv cumpărătorii erau cei care primeau bani de la producători pentru a le achiziționa petrolul, notează Europa Liberă. Potrivit AFP, la sfârșitul unei sesiuni infernale, un baril de petrol listat la New York pentru livrare în luna mai s-a încheiat luni, pentru prima dată, sub zero dolari. Prețurile petrolului au ajuns până la -37,63 dolari barilul, acesta fiind cel mai scăzut nivel din momentul în care NYMEX a deschis tranzacțiile futures pe petrol în 1983. Prăbușirea de luni, spun analiștii, se datorează parțial din cauza saturației depozitului de petrol din Cushing, Oklahoma, unul dintre cele mai mari din Statele Unite. Prețul avea să își revină abia marți dimineață pe piața asiatică atunci când a revenit la valori pozitive și se tranzacționa cu cu 1,10 dolari. La finalul şedinţei de la Bursa de Mărfuri din New York (Nymex), cotaţiile futures ale petrolului Texas cu furnizarea în mai au scăzut cu cifra record de 55,9 dolari faţă de sesiunea de vineri, scrie agenția Efe, citată de Agerpres. Analiştii au subliniat că aceste contracte pentru mai nu vor mai fi în curând indice de referinţă al petrolului din SUA şi începând de marţi va trebui analizată evoluţia contractelor futures pentru iunie, în funcţie de volumul cererii. Luni, contractele pentru iunie erau încheiate la 20,43 dolari, fiind deja o cerere mai mare faţă de mai, respectiv de cinci ori. „Colapsul (…) este în primul rând o reflecţie a comercianţilor care au semnat contracte până în iunie, astfel că nimeni nu vrea să obţină livrarea deoarece toată capacitatea de înmagazinare este aproape completă”, a avertizat Edward Moya, analist senior de piaţă la Oanda. Acesta este un punct important pentru a înţelege ce s-a întâmplat luni: nu mai există spaţiu de înmagazinare şi marile operaţiuni ale guvernului SUA de a face stocuri deja sunt aproape finalizate, şi, din acest motiv, un cumpărător poate ajunge să primească bani pentru a cumpăra petrol. Astfel, firma de consultanţă în energie Rystad Energy a subliniat că piaţa ştie că stocurile de petrol ale SUA vor fi la maximum foarte repede, şi în aceeaşi măsură rafinăriile vor continua să-şi reducă semnificativ activitatea, din cauza lipsei de spaţii de înmagazinare, în special pentru benzină, fără a vinde. „Credem că stocurile comerciale de petrol ale SUA vor fi la niveluri fără precedent la finele lui aprilie”, a concluzionat Rystad Energy. De prăbușirea prețurilor a profitat președintele american Donald Trump care a cumpărat 75 de milioane de barili cu scopul de a umple rezerva strategică a SUA. „Ne umplem rezerva strategică de petrol şi ne gândim să punem până la 75 de milioane de barili în rezerve, ceea ce le va umple”, a declarat preşedintele în cursul briefingului cotidian de presă privind pandemia de COVID-19. Ţiţeiul este destinat situaţiilor de urgenţă, ca în 1991 în momentul operaţiunii „Furtuna Deşertului” după invazia Kuweitului de către Irak, în 2005 după uraganul Katrina sau în 2011 în cursul revoltei populare din Libia. Alte vânzări, mai punctuale, au avut loc în ultimii ani pentru a reface bugetul de stat al SUA. Pandemia de coronavirus a lovit dur activitatea economică în toată lumea şi a diminuat cererea de petrol. Deşi OPEC şi aliaţii săi au încheiat un pact istoric la începutul acestei luni pentru a reduce producţia cu 9,7 milioane barili pe zi începând cu 1 mai, mulţi consideră că nu va fi suficient pentru a contracara scăderea cererii.