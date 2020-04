LIVE VIDEO / Informații de ultimă oră despre răspândirea coronavirusului în R. Moldova

08:50

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare, fiindca este implicat Taurul care este zodia ce raspunde de bani.