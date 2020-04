„Ce e mai rău abia urmează!”. Avertizarea șefului OMS, privind pandemia de coronavirus

09:20

Comentariile făcute de Luc Montagnier, premiat cu Nobel în 2008 pentru participarea sa la descoperirea HIV, au şocat comunitatea ştiinţifică. Într-un interviu publicat pe site-urile frequencemedicale şi pourquoidocteur, profesorul francez a afirmat că SARS-CoV-2 este rezultatul unei tentative de fabricare a unui vaccin contra HIV. În realitate, este cert că SARS-CoV-2, responsabil de actuala epidemie, nu a fost creat de om, notează rfi.fr, care citează studiul făcut de mai mulți speciliști. Coronavirusul demonstrează acest lucru prin analiza codului său genetic. Foarte rapid, la începutul epidemiei, cercetătorii chinezi au reuşit să o pună la dispoziţia comunităţii ştiinţifice internaţionale. Cercetarea SARS-CoV-2, studiul publicat de Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Ian Lipkin, Edward C. Holmes şi Robert F. Garry în Nature.com, ne arată multe despre originea sa. Nicio urmă de manipulare umană Primul element: nu a putut fi creat de om. O intervenţie umană lasă urme. Toate tehnicile de biologie moleculară folosite astăzi pentru manipularea virusurilor în scop terapeutic, de exemplu, lasă un gen de semnătură pe genomul său. Cel al SARS-CoV-2 nu prezintă astfel de urme. Cu excepţia cazului în care presupuşi manipulatori inventează o metodă de editare genomică cu totul nouă, necunoscută de restul lumii. Prin urmare se pare că originea acestui coronavirus este naturală. Acest studiu de genom ne indică mai precis că virusul este înrudit cu SARS-CoV, responsabil de epidemia de SARS din 2002-2003, cu care are în comun mai puţin de trei sferturi din informaţiile genetice. Din acest motiv a fost numit astfel. Dar în această familie de coronavirusuri, SARS-CoV-2 are o altă rudă, mult mai apropiată: RaTG13, un virus de la lilieci. Cele două au în comun 96% dintre informaţiile lor genetice. Ca urmare a acestei descoperiri a fost luată în calcul o maladie de origine animală. Un virus non-optim Un element final face posibilă excluderea originii umane a acestui coronavirus: nu este optim. Pentru a infecta o gazdă, un virus trebuie să pătrundă într-una dintre celulele sale pentru a o “infecta”, cu scopul de a produce alţi viruşi. Spre deosebire de bacterii, el nu este într-adevăr capabil să se reproducă. Pentru a face acest lucru, el are nevoie de un fel de cheie pentru a trece de membrana celulelor. La SARS-CoV-2, există specii de ventuze care îl înconjoară. Acestea pot deschide uşor anumite celule pulmonare. Este motivul pentru care respiraţia îngreunată şi pneumoniile figurează printre principalele simptome ale Covid-19. Cu toate acestea, dacă acest coronavirus intră cu uşurinţă în celulele pulmonare, el ar putea să o facă şi mai uşor. De ani, studiul referitor la ruda sa SARS-CoV a arătat oamenilor de ştiinţă care ar putea fi această metodă optimă. Astfel, dacă acest nou coronavirus ar fi fost creat în laborator, este foarte surprinzător faptul că proiectanţii săi nu l-au făcut cât mai eficient posibil. De ce Luc Montagnier vorbeşte despre asemănări cu HIV? Răspunsul este simplu: secvenţele în cauză sunt, de fapt, foarte răspândite şi frecvente la multe virusuri. Genomul de SARS-CoV-2 nu are în realitate nimic surprinzător. El este similar până la 96% cu cel al altui virus care infectează natural liliecii şi ştim că tipurile de coronavirus se răspândesc din când în când de la animale la om, aşa cum a fost cazul SARS-ului acum aproape 20 de ani. Caracteristicile Covid-19, boala pe care o provoacă, au aceleaşi direcţii: simptomele sale, contagiozitatea sau metoda de transmitere corespund cu ceea ce au arătat deja alte coronavirusuri din aceeaşi familie.