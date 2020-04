(live) Ministra sănătății prezintă informații actualizate privind COVID-19 în țară

08:15

Pentru prima dată în istorie, prețul pentru un baril de petrol american a ajuns sub zero dolari. Cel mai scăzut nivel s-a înregistrat din cauza prăbușirii cererilor influențate de pandemia de coronavirus, relateazăCNBC. Articolul Prețul la petrolul american s-a prăbușit sub zero dolari pentru un baril, pentru prima dată în istorie apare prima dată în #diez.