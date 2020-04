Record istoric: Prețul petrolului s-a prăbușit sub zero dolari pe baril în SUA

Prețul la petrol a scăzut la un nivel record sub zero, luni, în SUA. Mai exact, până la minus 37,63 de dolari barilul. Este cel mai scăzut nivel din momentul în care Bursa din New York a dechis tranzacțiile futures pe petrol, în 1983, scrie CNN.

