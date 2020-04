Record istoric! Prețul barilului de petrol a scăzut sub 0 pentru prima oară în istorie

Prețul la petrol a scăzut la un nivel record de sub 0 (zero) dolari per baril, luni, cel mai scăzut, în condițiile în care cererea s-a prăbușit din cauza pandemiei de coronavirus, iar producătorii de combustibil au rămas fără spațiu de stocare, Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md