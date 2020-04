Experimente în autoizolare. Oamenii își arată tunsorile făcute acasă

13:00

PE SCURT Primăria mun. Chișinău a publicat o listă de 15 adrese unde vor fi amplasate punctele de comerț ambulant a produselor vegetale. Acestea se află în sectoarele Botanica, Ciocana, Râșcani, Buiucani. Totodată, va fi permisă și desfășurarea comerțului angro, zilnic, între orele: 06:00-17:00, cu produse agricole vegetale, material săditor, semincer de producție proprie și […] The post Fermierii au primit verde la comerț ambulant în Chișinău. 15 locuri unde poți cumpăra legume și fructe appeared first on Moldova.org.