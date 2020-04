Mandatul european de arestare post-Brexit

09:40

MAREȘ & MAREȘ a anunțat că firma domină, pentru al cincilea an consecutiv, clasamentul The European Legal 500 în aria dreptului penal din România. În plus, această prestigioasă instituție de cercetare a pieței avocaturii din întreaga lume îl reconfirmă pe Mihai Mareș, unul dintre cei mai apreciați și mai experimentați specialiști români, drept un avocat […] Articolul Mareș & Mareș – The Legal 500 apare prima dată în JMD.