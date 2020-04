Statul cumpără produse medicale din banii cetățenilor și din donațiile mai multor companii dar PR își face Dodon cu ambasadorul rus și chinez

07:40

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 20 APRILIE 2020. Incepe o noua saptamana ce gazduieste Luna Noua a lunii aprilie deci ne pregatim pentru noi seminte pe care sa le sadim in solul vietii noastre ca ulterior sa culegem noi rezultate, poate alt tip de rezultate decat pana acum. Astazi, totul merge cu viteza inainte cand Luna cea emotionala intra in pionierul Berbec.Timpul de ezitare se terminaSuntem invitati, chiar fortati sa facem primul pas spre o calatorie interesanta pe care o avem fiecare planificata la nivel de drum al sufletului cu mult timp in urma…si de care am uitat. Un sextil plin de sustinere al Lunii cu constructivul Saturn ne ajuta sa ne facem o fundatie solida de pe care sa putem face saltul spre necunoscutul oferit de viitor. Intrucat Saturn este in sociabilul Varsator acum, putem avea mari beneficii cand alegem sa muncim ca parte dintr-o echipa, chiar daca acum pare sa fie de la distanta. Suntem cu totii in aceeasi poveste si asta este cel mai evident acum.