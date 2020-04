Cel mai grav atac armat din istoria modernă a Canadei. Cel puţin 16 oameni au fost ucişi pe parcursul a 12 ore

17:00

Un cetățean al Republicii Moldova consumă 205 ouă pe an. La această concluzie a ajuns Biroul Național de Statistică (BNS), conform unei cercetări realizate în anul 2018. Totodată, în mediu, o găină produce 206 ouă pe an. În 2019, Republica Moldova a avut o producție de 674 de milioane de ouă.