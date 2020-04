Acum 110 ani, omenirea era pe cale de a fi lovită de o pandemie cu origini în China

23:50

In vreme ce in majoritatea statelor lumii masurile dure impotriva raspandirii noului coronavirus au devenit regula, 4 sefi de stat continua sa nege existenta pandemiei. Cei 4 sunt: liderul Belarusului Alexander Lukashenko, presedintele Braziliei Jair Bolsonaro, conducatorul autocratic al Turkmenistanului Gurbanguly Berdymukhamedov si dictatorul din Nicaragua, Daniel Ortega, potrivit Financial Times. ...