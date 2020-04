Rise Moldova: Afaceri de milioane cu testele la COVID-19 în Moldova

08:00

Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 19 APRILIE 2020; astazi este un nou inceput, Soarele intra in zodia Taur pana pe 20 mai iar varful sezonului de primavara va fi trait in aceasta energie delicioasa pe care o data pe an ne-o ofera cu generozitate Taurul ajuns la putere pentru ca este gazda Soarelui.Soarele in Taur semnifica un timp in care primavara este bine instalata in drepturi totale si lumea noastra este in deplina inflorire. Este TIMPUL sa incetinim constient motoarele – de actiuni, de ganduri, de planuri – ca sa ne delectam cu placerile lumii prin cele cinci simturi. Este timpul sa ne bucuram de fiecare moment si sa sarbatorim pur si simplu faptul ca suntem in viata ! Asa cum poetul francez Baudelaire reamintea cu intelepciune : „O multitudine de delicii mici constituie fericirea.”