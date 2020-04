Croația a anunțat că va ridica parțial restricțiile de călătorie în interiorul țării

05:50

În Rusia, de la începutul lui martie și până acum, cetățenii au retras din conturile lor bancare aproximativ 1 trilion de ruble (13,5 miliarde de dolari), ceea ce constituie o sumă mai mare decât pe durata întregului an 2019, transmite agenția Bloomberg. Potrivit acesteia, retragerile masive de numerar din bancomatele din Rusia are loc pe fundalul aparițiilor televizate ale președintelui Vladimir Putin, care a vorbit despre situația din țară și noile măsuri de combatere epidemiei de coronavirus. În particular, publicația notează că cererea de numerar a crescut brusc după anunțul făcut de liderul de la Kremlin privind aplicarea unui impozit de 13% pe veniturile din dobânzi, dacă valoarea depozitelor este mai mare de 1 milion de ruble.