Peste 260 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc Pastele in conditii exceptionale. In majoritatea tarilor serviciile divine au avut loc in spatele usilor inchise - VIDEO

Peste 260 de milioane de crestini ortodocsi sarbatoresc Pastele in conditii exceptionale. In majoritatea tarilor serviciile divine au avut loc in spatele usilor inchise - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md