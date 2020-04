Apple anunţă lansarea unui nou model de iPhone, mai ieftin decât celelalte modele aflate pe piaţă

13:50

„...Am avut astăzi o întâlnire cu Părintele Sergiu, Parohul Bisericii de Lemn, unde sunt ctitor. Am discutat despre măsurile luate de conducerea statului împreună cu Mitropolia privind petrecerea slujbelor fără enoriași în acest an, despre măsurile organizatorice luate pentru ca aceștia să poată urmări în direct la televizor Slujba de Înviere, dar și alte teme care țin de sprijinirea Bisericii pentru a depăși această perioadă grea. De asemenea, ca în fiecare an cu ocazia Sfintelor Sărbători de P...